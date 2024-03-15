Выборы 15 марта 2024, 09:44 Шойгу и Герасимов проголосовали на избирательном участке в Южном военном округе

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Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента страны. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, Шойгу и Герасимов проголосовали вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе.

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В этом году выборы президента страны впервые проходят три дня — с 15 по 17 марта. Первыми избирательные участки открылись в Камчатском крае и на Чукотке, последними — участки в самом западном регионе России — в Калининградской области.

В дни голосования на участках по всей страны будут работать почти 13 тысяч журналистов. Также почти полторы тысячи сотрудников СМИ будут следить за ходом голосования в Информационном центре ЦИК РФ, который будет работать по 18 марта.