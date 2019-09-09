Шипулин избран депутатом Госдумы в Свердловской области

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин победил на довыборах в Госдуму в Свердловской области. По данным ЦИК, он набрал 41,59% голосов после обработки всех бюллетеней.

Второе и третье места заняли кандидат от «Справедливой России» Алексей Коровкин (24,03%) и представитель КПРФ Габбас Даутов (13,81%).

В свою очередь, сам Шипулин поблагодарил жителей Свердловской области за доверие.

«Спасибо большое всем избирателям, которые проголосовали за меня. Позади большой объем работы. Еще больше — впереди. Люди Серовского округа доверили мне право представлять их в Государственной думе. Моя задача — сделать все возможное, чтобы это доверие оправдать», — написал Шипулин в Instagram.

Он добавил, что во время предвыборной гонки смог хорошо узнать регион, его жителей, а также понял те проблемы, которые там нужно решать.

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«Я отдаю себе отчет, что не все в меня верят. За свое время в спорте я привык к тому, что ты должен постоянно доказывать свою профпригодность не словами, а делом. Готов к этому и в политике», — заявил Шипулин.

Антон Шипулин — биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Игр в Ванкувере (2010 год) в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, а также шестикратный призер чемпионатов мира. Он объявил о завершении своей спортивной карьеры в конце 2018 года.