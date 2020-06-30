Шесть кандидатов в президенты Белоруссии собрали нужное число подписей. Среди них Бабарико

Шесть человек собрали достаточное количество достоверных подписей, чтобы продолжить предвыборную гонку и зарегистрироваться в качестве кандидата на пост президента Белоруссии. Каждый из них получил поддержку более 100 тысяч граждан.

Об этом сообщил ЦИК Белоруссии. Ведомство уточнило, что в число кандидатов, которые набрали нужно количество подписей, попали действующий глава республики Александр Лукашенко и экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

За нынешнего лидера Белоруссии свои подписи отдали 1 939 572 — речь идет только о тех, которые признали достоверными. По данным ЦИК, Бабарико поддержали в разы меньше избирателей — 165 744 человек. На третьем месте по числу подписей оказался сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — он получил 106 841 подпись. Председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Черечня поддержали 143 109 белорусов, а бывшего депутата Анну Канопацкую — 146 588 граждан. Закрыла шестерку кандидатов Светлана Тихановская — она набрала 104 757 подписей.

При этом минимальный порог для того, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, не смог преодолеть преодолеть экс-глава администрации Парка высоких технологий и бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа.