17 марта 2024, 11:21
Shaman проголосовал на президентских выборах
Певец Shaman проголосовал на выборах президента России
Известный музыкальный исполнитель Shaman проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Певец пришел на избирательный участок в одной из школ в Москве.
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«Мы выбираем собственное будущее. Как гражданин России, я хочу определить свое будущее», — сказал он.
Музыкант также объяснил, что решил проголосовать в очном формате, потому что является обычным русским парнем.
Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта, они завершатся в воскресенье в 20:00 по московскому времени.
Ранее 17 марта на выборах в Кызыле проголосовал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, а в Москве свой выбор сделал депутат от партии КПРФ Николай Харитонов.
По состоянию на 09:30 в воскресенье явка избирателей по всей России составила 60%. По системе ДЭГ также проголосовали порядка 4,2 миллиона россиян.
Выборы президента — 2024
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