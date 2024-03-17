Выборы 17 марта 2024, 11:21 Shaman проголосовал на президентских выборах Певец Shaman проголосовал на выборах президента России РИА «Новости»

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Известный музыкальный исполнитель Shaman проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Певец пришел на избирательный участок в одной из школ в Москве.

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«Мы выбираем собственное будущее. Как гражданин России, я хочу определить свое будущее», — сказал он.

Музыкант также объяснил, что решил проголосовать в очном формате, потому что является обычным русским парнем.

Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта, они завершатся в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

Ранее 17 марта на выборах в Кызыле проголосовал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, а в Москве свой выбор сделал депутат от партии КПРФ Николай Харитонов.

По состоянию на 09:30 в воскресенье явка избирателей по всей России составила 60%. По системе ДЭГ также проголосовали порядка 4,2 миллиона россиян.