Выборы 22 января 2024, 14:22 Shaman, Башмет и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина на выборах РИА «Новости»

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Певец Shaman и певица Лариса Долина, а также дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман и тренер Ирина Винер получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Документы вручили в центральном избирательном штабе в Гостином Дворе. Их также получили режиссер Карен Шахназаров, фигурист Евгений Плющенко, актриса Екатерина Гусева, певец Николай Расторгуев, артист балета Николай Цискаридзе и другие доверенные лица Путина. Всего в качестве таковых ранее зарегистрировали 346 человек.

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Shaman (Ярослав Дронов) в конце декабря подтверждал, что стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

Сайт кандидата на должность президента Владимира Путина начал работать 29 декабря. На следующий день стало известно, что в России собрали уже более 500 тысяч подписей в поддержку его самовыдвижения. Юристы приступили к проверке документов.