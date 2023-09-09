09 сентября 2023, 13:06
«Сервис себя не изжил». Зампред ЦИК — о «Мобильном избирателе»
Зампред ЦИК Булаев: «Мобильный избиратель» по-прежнему себя не изжил
Механизм «Мобильный избиратель», который начали использовать на выборах несколько лет назад, по-прежнему актуален. Он позволяет жителям сохранить избирательное право, даже уехав в другой город, рассказал зампред ЦИК Николай Булаев.
«Мобильный избиратель был придуман нами от безысходности, чтобы дать возможность проголосовать в любой точке. В любой комиссии человек может подать заявление и „перенести себя в пространстве“. Люди не потеряли свое избирательное право, уехав в другой город, и даже сегодня этот сервис себя не изжил», — отметил Булаев.
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Он добавил, что «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать по старинке, бумажным бюллетенем, что внушает доверие жителям.
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