Выборы 09 сентября 2023, 13:06 «Сервис себя не изжил». Зампред ЦИК — о «Мобильном избирателе» Зампред ЦИК Булаев: «Мобильный избиратель» по-прежнему себя не изжил РИА «Новости»

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Механизм «Мобильный избиратель», который начали использовать на выборах несколько лет назад, по-прежнему актуален. Он позволяет жителям сохранить избирательное право, даже уехав в другой город, рассказал зампред ЦИК Николай Булаев.

«Мобильный избиратель был придуман нами от безысходности, чтобы дать возможность проголосовать в любой точке. В любой комиссии человек может подать заявление и „перенести себя в пространстве“. Люди не потеряли свое избирательное право, уехав в другой город, и даже сегодня этот сервис себя не изжил», — отметил Булаев.

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Он добавил, что «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать по старинке, бумажным бюллетенем, что внушает доверие жителям.