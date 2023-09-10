Эксклюзив 10 сентября 2023, 19:15 «Семь миллиардов людей ожидают». Наблюдатель из Сербии поделился впечатлениями от выборов в Донецке «360»: международный наблюдатель из Сербии назвал жителей Донецка смелыми людьми

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Третий день голосования прошел в ДНР. Избирательные участки в новых регионах России посетили международные наблюдатели из 20 стран. «360» пообщался с гостем из Сербии Миодрагом, который оценил работу избиркома.

Иностранец прибыл в Донецк 5 сентября и застал все три дня голосования. По его мнению, выборы были прозрачными, за все время не возникло ни одной неприятной ситуации.

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Гость из Сербии восхитился мужеством жителей Донбасса и признался, что на самом деле весь мир симпатизирует России.

«Я думаю, что около семи миллиардов людей ожидают русскую победу», — заявил наблюдатель.

Он отметил высокую явку на выборы и указал на важность процесса голосования — жители Донбасса делают свой выбор и меняют будущее не только региона, но в и какой-то степени всего мира.

«Я очень рад видеть, что люди Донбасса используют свою волю. <…> Смелость — жить в Донбассе. Смелость — жить в Донецке. Я удивлен смелостью жителей Донецка», — заключил Миодраг.

Наблюдатели из США рассказали о выборах в Донецке и других городах ДНР. По их словам, избиратели активно голосовали на избирательных участках.