10 сентября 2023, 19:15
«Семь миллиардов людей ожидают». Наблюдатель из Сербии поделился впечатлениями от выборов в Донецке
«360»: международный наблюдатель из Сербии назвал жителей Донецка смелыми людьми
Третий день голосования прошел в ДНР. Избирательные участки в новых регионах России посетили международные наблюдатели из 20 стран. «360» пообщался с гостем из Сербии Миодрагом, который оценил работу избиркома.
Иностранец прибыл в Донецк 5 сентября и застал все три дня голосования. По его мнению, выборы были прозрачными, за все время не возникло ни одной неприятной ситуации.
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Гость из Сербии восхитился мужеством жителей Донбасса и признался, что на самом деле весь мир симпатизирует России.
«Я думаю, что около семи миллиардов людей ожидают русскую победу», — заявил наблюдатель.
Он отметил высокую явку на выборы и указал на важность процесса голосования — жители Донбасса делают свой выбор и меняют будущее не только региона, но в и какой-то степени всего мира.
«Я очень рад видеть, что люди Донбасса используют свою волю. <…> Смелость — жить в Донбассе. Смелость — жить в Донецке. Я удивлен смелостью жителей Донецка», — заключил Миодраг.
Наблюдатели из США рассказали о выборах в Донецке и других городах ДНР. По их словам, избиратели активно голосовали на избирательных участках.
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Донецк
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