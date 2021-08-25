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    25 августа 2021, 10:24

    Секретарь «Единой России» в Подмосковье раскрыл детали народной программы партии

    Наза Салех Захи

    Секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов заявил, что на прошедшем съезде была принята народная программа партии. Он отметил, что по своему содержанию и задачам это стратегический план развития страны на ближайшие пять лет.

    «Очень важно, что все инициативы „Единой России“ поддерживает президент, и многие уже начали реализовываться, как например социальная газификация», — сказал Брынцалов.

    Секретарь подмосковного отделения партии обратил внимание на то, что программа формировалась исходя из нужд людей. Ключевые аспекты — это современное образование, качественная медицина, доступный транспорт, социальная защита, а также комфортные улицы, парки, скверы, современное чистый воздух и чистая вода.

    «На первое место выходит социальная сфера. Задача партии сегодня — существенно улучшить материальное положение семей с детьми. Одно из предложений — повысить и расширить возможности материнского капитала, довести до прожиточного минимума размер выплат на детей, растущих в неполных семьях», — добавил Брынцалов.

    По его словам, нужно создавать условия для развития образования. Партия намерена добиться того, чтобы все дети имели возможность ходить в детсады. Также нужно строить новые школы и упразднять вторую смену.

    Лидер единороссов Подмосковья напомнил, что особое внимание сейчас уделяется здравоохранению. Поэтому приоритет в программе — 100-процентная доступность первичного звена, своевременная помощь, быстрая диагностика, внедрение системы медицинской реабилитации.

    «В прошлом году на весь мир обрушилась пандемия, и ключевой приоритет „Единой России“ — вместе вернуться к нормальной жизни», — сказал Брынцалов.

    Также в программе особое внимание уделено повышению доходов людей и развитию экономики. Партия будет добиваться повышения заработной платы для работников в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей. Кроме того, надо обеспечить регулярную индексацию социальных пособий и пенсий.