Секретарь «Единой России» в Подмосковье раскрыл детали народной программы партии

Секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов заявил, что на прошедшем съезде была принята народная программа партии. Он отметил, что по своему содержанию и задачам это стратегический план развития страны на ближайшие пять лет.

«Очень важно, что все инициативы „Единой России“ поддерживает президент, и многие уже начали реализовываться, как например социальная газификация», — сказал Брынцалов.

Секретарь подмосковного отделения партии обратил внимание на то, что программа формировалась исходя из нужд людей. Ключевые аспекты — это современное образование, качественная медицина, доступный транспорт, социальная защита, а также комфортные улицы, парки, скверы, современное чистый воздух и чистая вода.

«На первое место выходит социальная сфера. Задача партии сегодня — существенно улучшить материальное положение семей с детьми. Одно из предложений — повысить и расширить возможности материнского капитала, довести до прожиточного минимума размер выплат на детей, растущих в неполных семьях», — добавил Брынцалов.

По его словам, нужно создавать условия для развития образования. Партия намерена добиться того, чтобы все дети имели возможность ходить в детсады. Также нужно строить новые школы и упразднять вторую смену.

Лидер единороссов Подмосковья напомнил, что особое внимание сейчас уделяется здравоохранению. Поэтому приоритет в программе — 100-процентная доступность первичного звена, своевременная помощь, быстрая диагностика, внедрение системы медицинской реабилитации.

«В прошлом году на весь мир обрушилась пандемия, и ключевой приоритет „Единой России“ — вместе вернуться к нормальной жизни», — сказал Брынцалов.

Также в программе особое внимание уделено повышению доходов людей и развитию экономики. Партия будет добиваться повышения заработной платы для работников в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей. Кроме того, надо обеспечить регулярную индексацию социальных пособий и пенсий.