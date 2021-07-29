«Сделать страну мировым лидером». «Патриоты России» поставили цели на Всероссийском съезде

В Москве состоялся съезд Всероссийского общественного движения «Патриоты России». Во время встречи лидер партии Геннадий Семигин заявил, что к ним могут присоединиться все, кто любит Родину.

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«Своей главной целью мы считаем сделать Россию мировым лидером, страной номер один в мире. Второе — мы хотели бы совершить прорыв во всех сферах, а третье — быстро поднять качество жизни, укрепить здоровье нации, резко повысить доходы каждого человека и его семьи», — сказал Семигин.

Партия планирует за месяц принять в ряды около 50 тысяч единомышленников. Участники движения в ближайшее время будут реализовывать крупные социальные, культурные, научные и экономические проекты.

Одна из участниц «Патриотов России» Юлия Саморокова сообщила, что они вместе с социалистической партией «Справедливая Россия» создают мощную общественно-патриотическую политическую коалицию, в которую будут привлекать жителей Московской области, общественные организации и жителей нашей страны.

На съезде также выступил лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Он заявил, что они выступают за снижение ипотечной ставки до 1% годовых.

«Нужно сделать так, чтобы Дудь снимал фильм не о наших ребятах, которые уехали в Америку открывать свои стартапы, а об американцах, которые приехали открывать свои стартапы. Потому что в России условия для ведения бизнеса стали лучше, чем в Америке, Англии, Франции и так далее», — заключил он.