Санитарные нормы обеспечили на всех участках голосования

Санитарно-эпидемические нормы и требования соблюдаются на всех избирательных участках на высоком уровне. Голосующие и сотрудники комиссий не заразятся коронавирусом.

О соблюдении профилактических мер по распространению коронавируса на избирательных участках сообщил ТАСС со ссылкой на Общественную палату России.

Предварительное голосование началось 11 сентября в 83 регионах России. Оно продлится два дня, а на третий день — 13 сентября — пройдет основной этап выборов. Такие меры пришлось принять в связи с угрозой распространения коронавируса. Как уточнила Элла Памфилова, «растягивание» голосования поможет не собирать толпу на избирательных участках.

Также глава ЦИК объяснила появление фотографий, на которых людям предлагают проголосовать в багажнике машины, передает «Царьград». По словам Памфиловой, в России никто не проводит выборы в багажнике, а распространением фотографий занимаются провокаторы. Представители региональных отделений ЦИК объяснили, что кадры были сделаны в момент подготовки основного места для голосования.