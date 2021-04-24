Санду призвала готовиться к протестам из-за «узурпации» власти парламентом

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан страны готовиться к выходу на улицы, чтобы добиться роспуска парламента. Депутатов она обвинила в узурпации власти, говорится в сообщении «Телерадио-Молдова».

«Я попросила Генеральную прокуратуру расследовать сегодняшние действия по узурпации власти в государстве. Попросила Службу информации и безопасности проследить за действиями по подрыву конституционного порядка», — сказала Санду.

Также она обратилась к Партии социалистов экс-президента Игоря Додона. Президент заявила, что «стратегия ввергнуть страну в хаос после президентских выборов [2020 года] должна быть остановлена».

Армию и силовиков Санду призвала не выполнять незаконных приказов и не участвовать в противозаконных действиях.

Заявление Санду прозвучало на фоне конфликта с парламентским большинством. Партия действующего президента имеет там лишь 15 из 101 мандата.

Санду дважды предлагала непроходную кандидатуру премьера. После второго отказа у нее появилось право распустить парламент и назначить новые выборы.

Конституционный суд разрешил инициировать процедуру роспуска. Однако 23 апреля депутаты приняли декларацию о том, что не признают решение Конституционного суда.