Выборы 16 марта 2024, 09:28 Русский Халк проголосовал на выборах президента, не выходя из спортзала Спортсмен-экстремал Русский Халк проголосовал на выборах президента через ДЭГ

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Атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Сергей Агаджанян из Люберец по прозвищу Русский Халк принял участие в выборах президента России. Он проголосовал дистанционно, не выходя из спортивного зала и продолжая готовиться к новому рекорду.

Спортсмен, как и вся его семья, подал заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Агаджанян объяснил, что это удобно — принять участие в выборах в любое время суток.

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Русский Халк рассказал о подготовке к новому рекорду. Он показал металлический стержень длиной 25 сантиметров и диаметром один сантиметр. Задача спортсмена — сломать максимальное количество таких прутьев за минимальное количество времени, 120 секунд.

«В среднем уходит около пяти секунд на один стержень. Надо довести до автоматизма, до трех секунд. Я буду оттачивать месяцы, а может быть, даже и год», — сказал он.

Избирательные участки открылись 15 марта, голосование продлится три дня. В Москве открыли более 2200 участков, в Подмосковье — почти четыре тысячи.