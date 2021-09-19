Руководителей трех избирательных комиссий уволили за вбросы

Три председателя участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, уже освободили от должностей. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Памфилова уточнила, что по последним данным ЦИК официально подтвердить восемь случаев вбросов бюллетеней на выборах в Госдуму.

«В республике Адыгея, Брянской и Кемеровской области освобождены уже от должности председателей УИК, на которых случилось факты вброса», — подчеркнула она.

По данным главы ЦИК, на проходящем голосовании недействительными были признаны признали 7465 бюллетеней на 45 избирательных участках в 14 регионах России.

Общероссийская явка на выборах в Госдуму по данным на 10:00 19 сентября составила 35,69%. Активнее всего голосуют в Туве, Кабардино-Балкарии и Чеченской республике. Самое малое количество избирателей пришли на участки в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.