Рост явки и итоги опросов. Как избирательная кампания в России подбирается к кульминации

Круглый стол с подведением предварительных итогов избирательной кампании прошел в МИА «Россия сегодня». Собравшиеся эксперты обсудили ситуацию с рейтингами партий и прогнозы по явке избирателей на основе данных проведенных опросов. Есть тренд на стабилизацию партийной ситуации и рост явки. Опрошенные «360» подмосковные и федеральные эксперты объяснили, как сложились такие предварительные итоги избирательной кампании.

Стабильный прогноз

В ходе круглого стола участники оценили результаты телефонных опросов, в ходе которых стало понятно, что показатели четырех основных партий стабильны. Среди опрошенных людей от 28 до 30% готовы проголосовать за «Единую Россию», за КПРФ — 16-18%, значения ЛДПР (8%) и «Справедливой России» (7%) достаточно близки. 16% заявляют о том, что намерены проголосовать за непарламентские партии, остальные «испортят бюллетень», «не станут принимать участие в выборах» и «затрудняются ответить».

Директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре с «360» согласился, что парламентские партии укрепят свои показатели.

«Прогноз КПРФ можно поднять до 20% с небольшим плюсом. Она выходит на первое место главной оппозиционной партии», — перечислил он. По оценке эксперта, свои позиции растеряла ЛДПР. Если раньше она могла составить конкуренцию коммунистам, то на предстоящих выборах, по прогнозу, получит меньше.

«Партия „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ решит свою главную проблему в преодолении пятипроцентного барьера, получив от семи до девяти процентов от общего количества голосов», — заявил Сергей Марков.

Явка показала рост

Представленные результаты опросов на круглом столе в МИА «Россия сегодня» показали, что доля избирателей, заявивших, что точно примут участие в голосовании, выросла с 39 до 51%. По мнению Сергея Маркова, на людей подействовала реклама о том, что 19 сентября пройдет единый день голосования.

«Люди просто вспомнили, что в этом году пройдут выборы в Госдуму. Большая часть избирательных кампаний в этом году прошла практически незаметно», — пояснил эксперт.

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков согласился с этим мнением. Он пояснил, что чем ближе выборы, тем большее число людей начинает определяться, пойдут ли они голосовать.

«Многие вообще не знали, что выборы будут. Но сейчас они начали просыпаться, приезжать с дач. Поэтому к выборам число участников голосования будет расти», — отметил он.

По мнению эксперта, если на предстоящее голосование удастся привлечь яркими лозунгами и акциями дополнительный электорат, то это может сыграть на руку оппозиционным партиям.



Член Общественной палаты Московской области Петр Ульянов назвал хорошим показателем рост числа желающих принять участие в голосовании.

«В связи с пандемией будут созданы все условия. Трехдневное голосование позволит людям сформировать свой график и выбрать удобный день, чтобы прийти и отдать свой голос», — отметил он. Также он напомнил, что на всех участках Московской области будут работать наблюдатели от Общественной палаты региона и совета по правам человека при губернаторе Московской области.

Фавориты и претенденты

В ходе круглого стола эксперты также отдельно отметили результаты опроса среди тех, кто отвечал, что точно примет участие в выборах или, скорее всего, примет. Среди таких порошенных «Единой России» принадлежит 34% голосов, 18% — КПРФ, 10% — ЛДПР, 7% — «Справедливой России». Эти четыре партии имеют высокие шансы пройти в Госдуму нового созыва. Но есть и три партии, которые могут подойти к рубежу или переступить его: Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Новые люди», «Яблоко».

Сергей Марков в разговоре с «360» отметил, что вхождение пятой партии в нижнюю палату российского парламента станет настоящей сенсацией этой избирательной кампании. Но если это случится, то это будет одна из названных выше партий.

«Теоретические шансы есть у „Новых людей“. Они получили очень большие бюджеты для избирательной кампании. Шансы есть у „Яблока“, поскольку это единственная ярко выраженная прозападная партия», — перечислил Сергей Марков.

Он отметил, что неожиданные шансы есть у Российской партии пенсионеров, но только за счет своего названия. Этот прогноз исключительно теоретический, подчеркнул эксперт.

«Сейчас речь идет о перезагрузке Госдумы в том виде, в котором она есть сейчас, но не с точки зрения партийной принадлежности, а с точки зрения лиц, которые там представлены», — пояснил Сергей Марков.

Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что «Новые люди» и Партия пенсионеров могут оттянуть себе небольшую часть электората «Справедливой России».

«Избиратель узнал, что партия поменяла свои предпочтения, что они более не социал-демократы, а такие прилепинские патриоты, поэтому они устремились к „Яблоку“, „Новым людям“ и левой Партии пенсионеров», — пояснил он.

Эксперт отметил, что все три партии получили шансы на прохождение в Госдуму, но самым логичным будет появление там «Новых людей». Третья левая партия в парламенте в дополнение к коммунистам и «Справедливой России» там не нужна, а «Яблоко» зациклено на старых вопросах.

Предварительные итоги избирательной кампании также подвели в Подмосковье. Политолог и член Общественной палаты Московской области Иосиф Дискин отметил, что за последнюю неделю «Единая Россия» дополнительно набрала 2% за счет снижения доли неопределившихся.

«Это происходит за счет тех, кто хочет стабильности. А это значит — „Единая Россия“. Я предвижу рост еще на 4% у партии власти», — отметил он.



Комментируя ситуацию по явке, эксперт заявил, что она ожидается неравномерной. Мобилизовать свой электорат сможет КПРФ, которая получит от 14 до 16%. «Единая Россия» может получить 35% по партийным спискам и подавляющее большинство по одномандатным округам. Сложившееся положение позволит партии власти сохранить большинство в Госдуме.