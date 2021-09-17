Российский экипаж МКС проголосовал на выборах в Госдуму

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции, приняли участие в выборах депутатов Госдумы VIII созыва. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации Федерального собрания восьмого созыва. Они отдали свои голоса в первый день голосования», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Дубров проголосовал через доверенное лицо на Земле. Им стал заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко. А Новицкий воспользовался возможностью электронного голосования на сайте mos.ru.

Выборы в Госдуму нового созыва, а также прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов, проходят в России с 17 по 19 сентября.