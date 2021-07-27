Российские партии подписали соглашение о безопасных выборах

Партии «Единая Россия», ЛДПР, «Гражданская платформа», «Родина», «Новые люди», «Зеленые» подписали соглашение «За безопасные выборы». Оно посвящено обеспечению санитарной безопасности во время предвыборной кампании.

Церемония подписания документа состоялась в ЦИК России, написал ТАСС.

Соглашение подписали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель исполнительного комитета «Гражданской платформы» Юрий Юрченко, лидер «Родины» Алексей Журавлев, председатель «Новых людей» Алексей Нечаев и лидер «Зеленых» Андрей Нагибин.

Единороссы ранее предложили всем политическим партиям взять на себя обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех мер для борьбы с коронавирусом. Главная цель этого решения — защита здоровья граждан.

В подписанном документе сказано, что партии должны уменьшить количество массовых мероприятий, их нужно по максимуму перенести в онлайн-формат. Кроме того, всех участников кампании — от кандидатов до представителей избирательных штабов — нужно обеспечить средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовали пройти вакцинацию и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и властей регионов.

Выборы разного уровня пройдут в России с 17 по 19 сентября. В частности, россияне выберут депутатов Госдумы. Ранее Центризбирком объяснил, как голосовать, соблюдая санитарные нормы.