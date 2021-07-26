Российская партия «Зеленые» презентует кандидатов в Госдуму без ущерба для экологии

Партия «Зеленые» поставила перед собой задачу представить кандидатов без ущерба для природы. Информация о кандидатах будет появляться на официальном сайте партии и в социальных сетях.

«Представить своих кандидатов, их профессиональные и общественные заслуги — это вопрос уважения к своему избирателю», — сообщил председатель партии Андрей Нагибин.

Он отметил, что зачастую люди узнают фамилии кандидатов уже на избирательном участке и вынуждены голосовать вслепую. Член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова заявила, что они стремятся сократить использование бумаги в избирательной кампании, а на следующих выборах планируют полностью от нее отказаться.

«Нашим избирателям, образованным, здравомыслящим, экологически ответственным, активным, гораздо проще и удобнее узнать всю информацию о кандидатах на сайте», — сказала она.

Всего партия выдвинула 233 кандидата по федеральному списку и 95 — по одномандатным округам, сообщил сайт партии. Информация о кандидатах, вошедших в общефедеральную часть списка, размещена на сайте и официальных аккаунтах. В первой десятке — Герой России, доктор наук и три кандидата наук, победители международных и всероссийских экологических конкурсов, действующие депутаты от «Зеленых».

Андрей Нагибин обратил внимание, что цель — показать, что партия «Зеленые» прозрачная и доступная, с сильной профессиональной командой компетентных и неравнодушных людей со всей России.