Выборы 17 марта 2024, 19:16 Россияне стали реже жаловаться на нарушения на выборах Москалькова: число обращений по выборам снизилось в два раза после 2018 года РИА «Новости»

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Число обращений по голосованию на выборах президента стало меньше по сравнению с 2018 годом. Об этом рассказала на брифинге в ЦИК уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

«Мы получили почти в два раза меньше сообщений, чем в прошлый раз, связанных с какими-либо недоработками или нарушениями», — сказала.

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Лично к омбудсмену поступило обращение, связанное с голосованием людей, эвакуированных из Донецка и с Украины. В пункте временного размещения не всех «охватили голосованием». Ситуацию исправили.

Также омбудсмен отметила, что при голосовании в больницах закрытого типа, интернатах социального обеспечения и следственных изоляторах нарушений не выявили.

По данным ЦИК, явка на выборах президента России на 19:00 достигла 73,26%. Это общее число проголосовавших на участках и при помощи ДЭГ.