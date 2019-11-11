Россияне разошлись во мнениях об электронном голосовании

Явка на электронных участках в Москве составила почти 88% к 18:00 Подробнее

Чаще всего с недоверием к новому формату голосования относились пожилые люди старше 60 лет (52%), а также те, кто практически не пользуется интернетом (56%).

При этом сами участники опроса не стали связывать процесс голосования с рисками или техническими недостатками, а просто не захотели участвовать в такой форме волеизъявления. Для них проще и понятнее классическое голосование с бюллетенями.

Опрошенные граждане от 18 до 34 лет одобряют предлагаемое нововведение. Однако среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет 47% заявили, что предпочли бы на следующих выборах классический способ голосования при помощи бюллетеней. При этом в возрастной категории от 18 до 24 лет только 31% предпочел бы выборы с бумажными бланками.

По мнению молодых людей, электронное голосование может снизить доверие к результатам выборов. Они объяснили это тем, что пока не уверены в безопасности и корректности этой технологии.

Эксперты ВЦИОМ считают, что, несмотря на то, что запрос на электронное голосование есть, ждать его введения в ближайшее время не стоит. Окончательное доверие к этой форме голосования пока не появилось.

Впервые электронное голосование в России прошло в этом году на выборах в Московскую городскую думу. В эксперименте принимали участие три избирательных округа российской столицы. Всего для голосования через интернет зарегистрировались 11 тысяч человек. Из них проголосовали на выборах 87,7%.