  • Россияне разошлись во мнениях об электронном голосовании

    11 ноября 2019, 13:16

    Анатолий Минкин

    Электронное голосование на выборах в органы власти вызвало неоднозначное отношение у жителей России. В ходе опроса специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснилось, что 49% жителей страны одобряют возможность отдать свои голоса удаленно, а остальные скептически отнеслись к такому формату выборов. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.
    Россияне разошлись во мнениях об электронном голосовании

    Явка на электронных участках в Москве составила почти 88% к 18:00

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    Чаще всего с недоверием к новому формату голосования относились пожилые люди старше 60 лет (52%), а также те, кто практически не пользуется интернетом (56%).

    При этом сами участники опроса не стали связывать процесс голосования с рисками или техническими недостатками, а просто не захотели участвовать в такой форме волеизъявления. Для них проще и понятнее классическое голосование с бюллетенями.

    Опрошенные граждане от 18 до 34 лет одобряют предлагаемое нововведение. Однако среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет 47% заявили, что предпочли бы на следующих выборах классический способ голосования при помощи бюллетеней. При этом в возрастной категории от 18 до 24 лет только 31% предпочел бы выборы с бумажными бланками.

    По мнению молодых людей, электронное голосование может снизить доверие к результатам выборов. Они объяснили это тем, что пока не уверены в безопасности и корректности этой технологии.

    Эксперты ВЦИОМ считают, что, несмотря на то, что запрос на электронное голосование есть, ждать его введения в ближайшее время не стоит. Окончательное доверие к этой форме голосования пока не появилось.

    Впервые электронное голосование в России прошло в этом году на выборах в Московскую городскую думу. В эксперименте принимали участие три избирательных округа российской столицы. Всего для голосования через интернет зарегистрировались 11 тысяч человек. Из них проголосовали на выборах 87,7%.