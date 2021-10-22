Россиянам разрешили брать льготную ипотеку на строительство частного дома
Правительство РФ запустило льготную ипотеку для строительства частного дома
Российское правительство решило ввести льготную ипотеку на строительство частных домов. Программа будет действовать до 1 июля 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«С этого момента такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», — заявил Михаил Мишустин.
Программа была запущена как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Ранее она была распространена только на новостройки..Благодаря льготной ипотеке россияне могут приобрести квартиру у застройщика по ставке не выше 7% годовых.
В рамках программы «Дальневосточная ипотека» молодые семьи, проживающие в моногородах, могут приобретать жилье на выгодных условиях в новостройках и на вторичном рынке.
По словам премьера, это важное изменение для жителей малонаселенных территорий, где не ведется нового строительства.
Аналитики ранее подсчитали, что в сентябре среди россиян упал спрос на ипотеку на 41,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Также в сентябре снизилось и количество заявок на ипотеку на 2,9% по сравнению с августом.