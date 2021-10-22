Россиянам разрешили брать льготную ипотеку на строительство частного дома

Российское правительство решило ввести льготную ипотеку на строительство частных домов. Программа будет действовать до 1 июля 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«С этого момента такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», — заявил Михаил Мишустин.

Программа была запущена как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Ранее она была распространена только на новостройки..Благодаря льготной ипотеке россияне могут приобрести квартиру у застройщика по ставке не выше 7% годовых.

В рамках программы «Дальневосточная ипотека» молодые семьи, проживающие в моногородах, могут приобретать жилье на выгодных условиях в новостройках и на вторичном рынке.

По словам премьера, это важное изменение для жителей малонаселенных территорий, где не ведется нового строительства.

Аналитики ранее подсчитали, что в сентябре среди россиян упал спрос на ипотеку на 41,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Также в сентябре снизилось и количество заявок на ипотеку на 2,9% по сравнению с августом.