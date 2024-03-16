16 марта 2024, 18:06
Россиян предупредили об ответственности за поджоги на избирательных участках
Пискарев: поджоги на участках могут квалифицировать как диверсии и теракты
В нескольких регионах России произошли провокации на избирательных участках. Поджоги или иные противоправные действия могут квалифицировать как диверсию или теракт. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Через обещание легких денег, а то и через прямой обман или шантаж граждан толкают на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — подчеркнул парламентарий.
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При этом на Западе эти единичные случаи преподносят как «массовое явление». Хотя никакого влияния на избирательный процесс провокации не оказывают, добавил Пискарев.
Нарушителей задерживают правоохранители, их привлекают к ответственности. За воспрепятствование работе избирательных комиссий грозит до пяти лет лишения свободы, подытожил он.
Ранее в Подмосковье подожгли кабинку для голосования. СК РФ возбудил уголовное дело.
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