Роскомнадзор предупредил Googlе и Facebook о недопустимости политрекламы в день выборов

Google, YouTube и Facebook не имеют права распространять на своих платформах политическую рекламу в день выборов в России. Роскомнадзор напомнил американским компаниям о «дне тишины».

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе Youtube) и Facebook (в том числе Instagram) обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Агитацию в Сети в эти дни российская сторона будет расценивать как вмешательство в суверенные дела страны, оставляя за собой право на адекватную реакцию.

8 сентября в России — единый день голосования. В 85 регионах пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня.

В стране состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах выберут губернаторов, в 22 административных центрах — городские думы, а в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.