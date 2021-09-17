Роскомнадзор назвал вмешательством в выборы блокировку Мосгоризбиркома в Twitter

Блокировку аккаунта Московской городской избирательной комиссии в Twitter расценивают как иностранное вмешательство в проходящие в России выборы в Госдуму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что направили в адрес руководства социальной сети письмо с требованием объяснить причину введения ограничений. Там напомнили, что аккаунт создали для информирования избирателей о проходящих в России выборах.

«Из-за действий Twitter Московская городская избирательная комиссия была вынуждена открыть новый аккаунт», — говорится в сообщении.

Twitter ограничил доступ к официальном аккаунту Мосгоризбиркома в пятницу, 17 сентября, когда в России начался первый день голосования. В сообщении социальной сети говорится, что владелец учетной записи выполнял необычные действия.

В правилах сервиса указано, что аккаунт могут временно заблокировать или ограничить владельцу ряд функций, если профиль взломали или были нарушены правила Twitter.