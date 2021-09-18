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    18 сентября 2021, 14:14

    Ролик об обязательной вакцинации стал самым популярным фейком о выборах — ОП РФ

    Ольга Назаркина

    В Сети распространяется большое количество разных фейков, связанных с выборами, но самым популярным из них стал ролик о якобы обязательной вакцинации всех участников голосования — от сотрудников избирательных комиссий до голосующих. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по наблюдению за дистанционным электронным голосованием при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

    Ролик об обязательной вакцинации стал самым популярным фейком о выборах — ОП РФ

    По его словам, авторы ролика взяли видео с главой Роскомнадзора, вырвали фразы из контекста и смонтировали так, чтобы создавалось впечатление, будто речь идет о поголовной вакцинации в обязательном порядке, сообщило РИА «Новости».

    «Для чего это делается — понятно, чтобы отбить у людей охоту принять участие в голосовании», — пояснил Малькевич.

    Он уточнил, что только за первый день голосования на выборах было выявлено почти семь тысяч разных фейков.

    Выборы в этом году в России проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы.