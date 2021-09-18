В Сети распространяется большое количество разных фейков, связанных с выборами, но самым популярным из них стал ролик о якобы обязательной вакцинации всех участников голосования — от сотрудников избирательных комиссий до голосующих. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по наблюдению за дистанционным электронным голосованием при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

По его словам, авторы ролика взяли видео с главой Роскомнадзора, вырвали фразы из контекста и смонтировали так, чтобы создавалось впечатление, будто речь идет о поголовной вакцинации в обязательном порядке, сообщило РИА «Новости».

«Для чего это делается — понятно, чтобы отбить у людей охоту принять участие в голосовании», — пояснил Малькевич.

Он уточнил, что только за первый день голосования на выборах было выявлено почти семь тысяч разных фейков.

Выборы в этом году в России проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы.