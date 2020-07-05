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    05 июля 2020, 21:21

    Родственник Путина возглавил партию «Народ против коррупции»

    Кирилл Фролов

    Бывший сотрудник ФСБ, предприниматель Роман Путин избран председателем партии «Народ против коррупции». Об этом было объявлено на съезде политического объединения, сообщило РИА «Новости».
    Родственник Путина возглавил партию «Народ против коррупции»

    Путина избрали сроком на пять лет. Ранее на сайте партии появилась информация о том, что Роман Путин вступил в нее 21 июня, а на съезде 5 июля планируется принять решение о его «дальнейшей деятельности».

    В партийном руководстве отмечали, что включение в ее состав человека, имеющего «большой опыт общественной и политической деятельности» придаст партии «новый импульс в развитии и антикоррупционной деятельности».

    Партия «Народ против коррупции» создана, «чтобы законными средствами бороться с последствиями и, в первую очередь, с причинами возникновения коррупции», сказано на ее сайте. Своей задачей политическая сила видит снижение коррупции в России «до социально терпимого уровня».

    Также партия намерена превратить Россию «в преуспевающее, справедливое, гуманное государство с рыночной экономикой, с демократическими принципами устройства политической системы, с нравственными принципами, соответствующими традициям».

    Роман Путин является двоюродным племянником российского президента Владимира Путина.