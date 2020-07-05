Родственник Путина возглавил партию «Народ против коррупции»

Путина избрали сроком на пять лет. Ранее на сайте партии появилась информация о том, что Роман Путин вступил в нее 21 июня, а на съезде 5 июля планируется принять решение о его «дальнейшей деятельности».

В партийном руководстве отмечали, что включение в ее состав человека, имеющего «большой опыт общественной и политической деятельности» придаст партии «новый импульс в развитии и антикоррупционной деятельности».

Партия «Народ против коррупции» создана, «чтобы законными средствами бороться с последствиями и, в первую очередь, с причинами возникновения коррупции», сказано на ее сайте. Своей задачей политическая сила видит снижение коррупции в России «до социально терпимого уровня».

Также партия намерена превратить Россию «в преуспевающее, справедливое, гуманное государство с рыночной экономикой, с демократическими принципами устройства политической системы, с нравственными принципами, соответствующими традициям».

Роман Путин является двоюродным племянником российского президента Владимира Путина.