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    28 июля 2021, 19:20

    «Родина» подписала соглашение об обеспечении санитарной безопасности на выборах

    Нина Петлинова

    Партия «Родина» заключила соглашение с рядом других политических партий. Они договорились об обеспечении санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании. Документ подписали на площадке Центральной избирательной комиссии страны.

    «Родина» подписала соглашение об обеспечении санитарной безопасности на выборах

    Об этом рассказал председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев.

    «Выборы должны пройти открыто, честно и безопасно для здоровья избирателей! А партиям, которые не присоединились к нашему соглашению, видимо, чихать на выборы и на своих избирателей», — подчеркнул он.

    Журавлев удивился, что соглашение подписали только пять партий, ведь очевидно, что присоединиться к нему должны все.

    «Соглашение открытое. Я надеюсь, что хватит разума у всех остальных политических сил и они присоединятся к этому соглашению», — отметил глава «Родины».

    Соглашение, о котором идет речь, предполагает сокращение числа массовых мероприятий, а также перенос большинства из них в виртуальную среду. Кроме того, оно подразумевает, что всех участников избирательной кампании обеспечат средствами индивидуальной защиты. Речь идет в том числе о кандидатах, агитаторах и представителях избирательных штабов. Им порекомендовали вакцинироваться от коронавируса и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.