«Родина» подписала соглашение об обеспечении санитарной безопасности на выборах

Партия «Родина» заключила соглашение с рядом других политических партий. Они договорились об обеспечении санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании. Документ подписали на площадке Центральной избирательной комиссии страны.

Об этом рассказал председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Выборы должны пройти открыто, честно и безопасно для здоровья избирателей! А партиям, которые не присоединились к нашему соглашению, видимо, чихать на выборы и на своих избирателей», — подчеркнул он.

Журавлев удивился, что соглашение подписали только пять партий, ведь очевидно, что присоединиться к нему должны все.

«Соглашение открытое. Я надеюсь, что хватит разума у всех остальных политических сил и они присоединятся к этому соглашению», — отметил глава «Родины».

Соглашение, о котором идет речь, предполагает сокращение числа массовых мероприятий, а также перенос большинства из них в виртуальную среду. Кроме того, оно подразумевает, что всех участников избирательной кампании обеспечат средствами индивидуальной защиты. Речь идет в том числе о кандидатах, агитаторах и представителях избирательных штабов. Им порекомендовали вакцинироваться от коронавируса и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.