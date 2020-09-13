Региональные выборы завершились на всей территории России

В России завершились региональные выборы. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области. Из-за пандемии голосование в этом году проходило три дня, с 11 по 13 сентября.

Участки завершили свою работу в 20:00 по местному времени. Выборы проходили в 83 регионах. Жители избирали депутатов региональных и городских парламентов. В 18 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в девяти из них назначенные президентом исполняющие обязанности глав регионов идут на первый срок.

В Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах глав регионов избрали депутаты законодательных собраний. В Ненецком округе губернатором выбрали Юрия Бездудного, который был врио с апреля. В Ханты-Мансийском округе переизбрали Наталью Комарову, которая руководит регионом с 2010 года.

Источник фото: «360»

Самая высокая явка на губернаторских выборах была зафиксирована в Татарстане — около 74%, самая низкая — в Смоленской области — 22%.

Всего было проведено более девяти тысяч выборов разного уровня.