Рашида Темрезова переизбрали на пост главы Карачаево-Черкесии

Парламент Карачаево-Черкесии избрал Рашида Темрезова на пост главы республики. Кандидатами на этот по представлению президента РФ также были депутаты Ренат Акбаев и Олег Жедяев.

Голосование прошло на сессии республиканского правительства. После избрания состоится церемония инаугурации руководителя КЧР.

Первый раз Темрезов был избран на этот пост 18 сентября 2016 года. За его кандидатуру проголосовали 49 депутатов парламента. До этого он занимал пост врио главы республики.

Выборы разных уровней проходят в России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.