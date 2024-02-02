Выборы 02 февраля 2024, 13:33 Рада Русских подала в ЦИК 476 подписей вместо 300 тысяч ЦИК: Рада Русских предоставила 476 подписей в свою поддержку вместо 300 тысяч Соцсети Рады Русских

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Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских представила в Центризбирком России 476 подписей в свою поддержку вместо минимальных 300 тысяч. Об этом заявил член ЦИК Николай Левичев на заседании, состоявшемся 2 февраля.

«Направить кандидату на должность президента <…> извещение о выявленных недостатках в документах», — указали в постановлении после предоставления Русских подписей.

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В числе недостатков ЦИК назвал отсутствие документа, который подтверждает оплату изготовления подписных листов, протокола об итогах сбора подписей и списка лиц, их собиравших.

Избирательная комиссия уже зарегистрировала четырех кандидатов: Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Решение о регистрации или отказе в ней в отношении других кандидатов примут до 10 февраля.

Рада Русских заявила о желании баллотироваться на высший государственный пост в конце 2023 года. Блогер сообщила в соцсетях, что планирует участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

По данным ЦИК, в России на 1 января право голосовать имеют 112,3 миллиона избирателей. Почти два миллиона россиян с правом голосам находятся за границей. Больше всего избирателей проживают в Москве — 7,6 миллиона человек.