Выборы 09 сентября 2023, 13:32 «Работа удалась». Зампред Мособлизбиркома — об экстерриториальных участках Зампред Мособлизбиркома Березкин рассказал о работе экстерриториальных участков

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Жители Подмосковья, которые на момент выборов находились в новых регионах России, смогли проголосовать на экстерриториальных участках. Среди них участники спецоперации и люди, восстанавливающие инфраструктуру и жилой фонд в новых субъектах. Об этом рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

По его словам, экстерриториальные участки организовали на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Решение об их образовании приняли в августе, «охватили практически все территории», отметил Березкин.

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«Эта работа нам удалась», — считает он.

Для голосования специально подбирали помещения, которые соответствовали требованиям по площади, позволяли разместить все технологическое оборудование, а избирателям — удобно перемещаться.

Участники СВО и жители Московской области, временно покинувшие регион, обрадовались такой возможности.

«Очень благодарен, что у нас есть шанс проголосовать, несмотря на условия. Естественно, все наши ребята проголосуют», — рассказал участник спецоперации, добровольно решивший стать членом избирательной комиссии своей части.

Он пояснил, что обязан иметь четкую гражданскую позицию.

Участники отмечали, что голосование на экстерриториальных участках организовали на высшем уровне.