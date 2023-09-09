09 сентября 2023, 13:32
«Работа удалась». Зампред Мособлизбиркома — об экстерриториальных участках
Зампред Мособлизбиркома Березкин рассказал о работе экстерриториальных участков
Жители Подмосковья, которые на момент выборов находились в новых регионах России, смогли проголосовать на экстерриториальных участках. Среди них участники спецоперации и люди, восстанавливающие инфраструктуру и жилой фонд в новых субъектах. Об этом рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
По его словам, экстерриториальные участки организовали на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Решение об их образовании приняли в августе, «охватили практически все территории», отметил Березкин.
Реклама
«Эта работа нам удалась», — считает он.
Для голосования специально подбирали помещения, которые соответствовали требованиям по площади, позволяли разместить все технологическое оборудование, а избирателям — удобно перемещаться.
Участники СВО и жители Московской области, временно покинувшие регион, обрадовались такой возможности.
«Очень благодарен, что у нас есть шанс проголосовать, несмотря на условия. Естественно, все наши ребята проголосуют», — рассказал участник спецоперации, добровольно решивший стать членом избирательной комиссии своей части.
Он пояснил, что обязан иметь четкую гражданскую позицию.
Участники отмечали, что голосование на экстерриториальных участках организовали на высшем уровне.
Единый день голосования
Выборы
ДЭГ-2023
Реклама
Реклама