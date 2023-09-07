Выборы 07 сентября 2023, 12:58 «Работа дает плоды». Глава ЦИК — о привлечении молодежи к избирательному процессу Глава ЦИК Памфилова: Центризбирком активно работает с молодежью

Читать 360tv в

Центризбирком активно работает с молодежью, и в результате они стали больше вовлекаться в электоральный процесс. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, отвечая на вопрос «360» о том, выросла ли политичность молодежи.

«Мы очень много работаем с молодежью. У нас кадоровый резерв из молодых, у нас суперконкурсы проходят, мы стараемся в привлекательной форме вовлекать молодых людей в электоральные процессы. <…> Мы видим, что работа дает плоды», — отметила Памфилова на открытии информационного центра ЦИК.

Реклама

По ее словам, молодежь стала активнее участвовать в выборах и как избиратели, и как кандидаты, и в составе комиссий.

«Мы не видим тенденцию на снижение — наоборот. И я уверена, что это будет нарастать», — подытожила глава ЦИК.