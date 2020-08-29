Путин: выборы в Белоруссии состоялись

Президентские выборы, проходившие в Белоруссии с 4 по 9 августа, можно считать состоявшимися. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал Путин в интервью «России 1», анонс которого вышел в ночь на субботу.

Путин одним из первых поздравил с победой Александра Лукашенко. По данным белорусского Центризбиркома, действующий президент набрал 80,1% голосов, за его главного соперника — Светлану Тихановскую — проголосовали 10,1%.

Штаб Тихановской не признал итоги голосования, заявив, что это она набрала около 80%. Сама экс-кандидат уехала в Литву.

После объявления предварительных результатов выборов в Белоруссии начались акции протеста. Два оппозиционных шествия, прошедшие 16 и 23 августа, стали самыми крупными в современной истории страны. Страны Евросоюза, США, Европейский парламент не признали выборы в республике законными и заявили о подготовке санкций.