Выборы 17 января 2024, 17:37 Путин указал на уникальную возможность избирательной кампании Путин: избирательная кампания дает возможность получить обратную связь от людей РИА «Новости»

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Предвыборная кампания стала уникальной возможностью получить обратную связь от жителей страны. На это указал президент России Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.

По словам главы государства, благодаря избирательной кампании появляется редкая возможность дополнительного контакта с населением. Путин отметил, что только что обсуждал этот вопрос с членами правительства.

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«Надо воспользоваться этим процессом для того, чтобы обмен информацией между теми людьми, которые принимают решения, и теми, которые ждут этих решений, чтобы он был налажен в оперативном режиме», — обратил внимание президент.

Президентские выборы пройдут в России весной 2024 года, голосование будет длиться три дня — с 15 по 17 марта. Путин зарегистрировался на выборах как самовыдвиженец, поэтому для участия ему нужно собрать не менее 300 тысяч подписей со всех регионов России.

По данным предвыборного штаба действующего главы государства, в его поддержку поступило уже более 2,5 миллиона подписей со всей страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что при желании в поддержку Путина можно собрать в разы больше подписей.