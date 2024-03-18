Выборы 18 марта 2024, 01:43 Путин рассказал, как отметил победу на выборах РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин рассказал, как отметит победу на президентских выборах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Сейчас побеседую с генеральным штабом и с министром обороны. До свидания!» — ответил президент журналисту канала.

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До этого Центризбирком сообщил, что Путин получил на выборах 87,16% голосов после обработки 80% протоколов.

Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал несомненной победу Путина. Другой соперник российского лидера от партии КПРФ Николай Харитонов отметил сплоченность народа.

Ранее на Западе прокомментировали ход голосования в России. В Великобритании и Германии назвали президентские выборы в России якобы несвободными и несправедливыми.

До этого Путин заявил, что волю и сознание россиян никто и никогда не мог подавить. По его словам, это не получится и в будущем.

Он обещал, что государство защитит свободу своего народа, его суверенитет и право выбирать будущее страны, так как именно россияне являются единственным источником власти в РФ.