Путин придет на избирательный участок в единый день голосования

Более 2 млн избирателей проголосуют 8 сентября в Подмосковье Подробнее

Голосует Путин традиционно на избирательном участке на улице Косыгина в столице, находящемся в Российской академии наук.

«Голосовать планирует», — заметил Песков, отвечая на вопрос, придет ли президент в этому году на выборы.

Свыше пяти тысяч выборов разного уровня пройдут в единый день голосования в 85 российских регионах. Жителям страны предстоит определиться с кандидатами в 13 законодательных собрания. В 16 регионах состоятся прямые выборы губернатора, а в 22 административных центрах — депутатов городской думы. В трех региональных столицах определятся с главами муниципальных образований. Довыборы с Госдуму по четырем одномандатным округам предстоят Орловской, Свердловской и Новгородской областям, а также Хабаровскому краю.

В Москве 8 сентября определятся с кандидатами в Мосгордуму седьмого созыва. В окончательный список внесены 225 человек.