18 марта 2024, 00:09
Путин оставил соперников позади, набрав 87,17% голосов
Путин набрал на выборах 87,17% голосов после обработки 70% протоколов
На президентских выборах в России обработали 70% протоколов. Согласно данным ЦИК, глава государства Владимир Путин набрал 87,17% голосов.
Николай Харитонов набрал 4,10% голосов, Владислав Даванков — 4,08%, Леонид Слуцкий — 3,15%.
Реклама
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Путина с победой на выборах. Также свои поздравления главе государства направили Папа римский Франциск и глава ДНР Денис Пушилин.
Выборы проводили в России в трехдневном формате: с 15 по 17 марта. Общая явка избирателей превысила 74%. Глава ЦИК Элла Памфилова высоко оценила работу всех членов избирательных комиссий.
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама