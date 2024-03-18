Выборы 18 марта 2024, 00:09 Путин оставил соперников позади, набрав 87,17% голосов Путин набрал на выборах 87,17% голосов после обработки 70% протоколов РИА «Новости»

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На президентских выборах в России обработали 70% протоколов. Согласно данным ЦИК, глава государства Владимир Путин набрал 87,17% голосов.

Николай Харитонов набрал 4,10% голосов, Владислав Даванков — 4,08%, Леонид Слуцкий — 3,15%.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Путина с победой на выборах. Также свои поздравления главе государства направили Папа римский Франциск и глава ДНР Денис Пушилин.

Выборы проводили в России в трехдневном формате: с 15 по 17 марта. Общая явка избирателей превысила 74%. Глава ЦИК Элла Памфилова высоко оценила работу всех членов избирательных комиссий.