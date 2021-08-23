Путин обсудил предложения в народную программу «Единой России» с лидерами списка партии

Президент России Владимир Путин встретился с лидерами списка «Единой России». Он обсудил с ними предложения в народную программу партии. Глава государства отметил, что программа — важный документ, который должен реагировать на происходящее в стране.

Путин высоко оценил работу партии. Он отметил, что Россия прошла период пандемии лучше многих стран — в том числе благодаря «Единой России».

«В результате работы „Единой России“ национальная экономика практически полностью вышла на докризисный уровень. Это создает для нас хорошую базу для решения как раз тех задач, которые возникли в самое последнее время или за последние годы», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Владимир Путин объявил о введении двух новых единовременных выплат. Первая коснется военнослужащих.

«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тысяч рублей. Нужно „Единой России“ и правительству это проработать», — поручил президент.

Вторая выплата затронет всех пенсионеров.

«Попросил бы „Единую Россию“, когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тысяч рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров — и работающих, и неработающих, и военных», — подчеркнул он.

Председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов отметил, что глава государства поднял очень важную и чувствительную тему — поддержку социально незащищенных категорий, особенно пожилых. Брынцалов отметил, что неизменная задача партии — постоянно вырабатывать новые решения для оказания своевременной адресной помощи нашим гражданам. Эта цель неизменна, несмотря на то, что экономика страны выходит на докризисный уровень.

Поэтому «Единая Россия» полностью поддерживает предложение президента о единовременных выплатах пенсионерам и военнослужащим. Реализация этой идеи должна стать одним из первых решений нового состава Госдумы.

«В целом вопрос повышения благосостояния и уровня жизни людей — один из ключевых в народной программе „Единой России“, которая открыто обсуждалась в разных форматах. Только в Московской области было собрано свыше 600 тысяч предложений граждан, и многое, о чем мы разговаривали с людьми на встречах, войдет в федеральную программу партии. Региональные же инициативы станут основой нашей программы развития Подмосковья», — подчеркнул Брынцалов.

В первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Их кандидатуры предложил Путин на съезде «Единой России» в июне.