Путин выразил соболезнования Зеленскому и Роухани после крушения самолета

В послании президенту Украины российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. В телеграмме, направленной Хасану Роухани, Владимир Путин написал, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в среду, 8 января. Борт разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Всего на борту находились 180 человек. В том числе 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, граждане Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Все они погибли.

Украина создала специальную комиссию для расследования причин катастрофы. В посольстве страны в Тегеране заявили, что по одной из версий причиной крушения могла стать проблема с двигателем.

Версию с терактом не рассматривают. «Международные авиалинии Украины» приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Там уточнили, что последнее плановое техническое обслуживание борт прошел накануне 6 января 2020 года.

«360» ведет прямую трансляцию с освещением главных событий крушения.