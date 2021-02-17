Путин заявил о желании россиян видеть перемены

Президент Владимир Путин объявил лидерам думских фракций, что люди в России сейчас хотят видеть перемены. Такое заявление он сделал на видеоконференции.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. Но главное, очень важно для избирателей», — заявил глава государства.

Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Причем особая, повышенная ответственность лежит на партиях большой четверки Владимир Путин.

По его словам, Россия не допустит ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в парламентские выборы. Действующий состав Госдумы президент назвал профессиональным. Он похвалил парламентариев за интенсивную работу. Путин отметил, что в период пандемии нижняя палата не сбавила темп и даже его нарастила.

«Приняли более 550 законов, это даже больше, чем годом ранее», — подчеркнул российский лидер.

Он призвал депутатов во время избирательной кампании вести конструктивный диалог, а «не просто ругаться друг с другом».

Выборы в Госдуму пройдут в России 19 сентября 2021 года. Депутатов изберут на пять лет. Половина мест избирается по партийным спискам, вторые 225 мест — по одномандатным округам.