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    17 февраля 2021, 11:21

    Путин заявил о желании россиян видеть перемены

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Президент Владимир Путин объявил лидерам думских фракций, что люди в России сейчас хотят видеть перемены. Такое заявление он сделал на видеоконференции.

    Путин заявил о желании россиян видеть перемены

    «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. Но главное, очень важно для избирателей», — заявил глава государства.

    Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Причем особая, повышенная ответственность лежит на партиях большой четверки

    Владимир Путин.

    По его словам, Россия не допустит ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в парламентские выборы. Действующий состав Госдумы президент назвал профессиональным. Он похвалил парламентариев за интенсивную работу. Путин отметил, что в период пандемии нижняя палата не сбавила темп и даже его нарастила.

    «Приняли более 550 законов, это даже больше, чем годом ранее», — подчеркнул российский лидер.

    Он призвал депутатов во время избирательной кампании вести конструктивный диалог, а «не просто ругаться друг с другом».

    Выборы в Госдуму пройдут в России 19 сентября 2021 года. Депутатов изберут на пять лет. Половина мест избирается по партийным спискам, вторые 225 мест — по одномандатным округам.