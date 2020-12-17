Путин еще не решил, будет ли участвовать в новых выборах президента

Президент Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли участвовать в выборах президента в 2024 году. Об этом он заявил на большой пресс-конференции.

«У меня есть универсальное правило. Пойдет то, что мы делаем, на благо страны, или нет. Если не пойдет, то не стоило. Если пойдет, то стоило. Я для себя еще не принял решения, пойду ли на выборы», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что у формально у него есть «разрешение от народа». Окончательное решение Путин пока не принял.

В конце 2008 года в силу вступили изменения в Конституцию РФ, в соответствии с которыми, начиная с выборов 2012 года, президента России избирают на шестилетний срок.

Следующие выборы в РФ должны состояться в марте 2024 года.