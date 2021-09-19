Пункты вакцинации открыли на избирательных участках в Мытищах

Сделать прививку от коронавируса и гриппа могут жители городского округа Мытищи, чьи избирательные участки расположены в 11 школах и кооперативном техникуме имени Альтшуля. Жителей принимают в медицинских кабинетах учебных заведений с 9:00 до 16:00.

Работающий в таком пункте вакцинации участковый терапевт поликлиники № 1 Мытищинской городской клинической больницы Хамза Эгамов заявил, что желающих сделать прививку после голосования достаточно.

«Активность у людей есть. Они приходят сами по желанию. Они хорошо понимают, что вакцинироваться важно для их здоровья», — пояснил он.

Врач напомнил, что желающие вакцинироваться жители округа должны при себе иметь паспорт и СНИЛС. Прививку делают не только от коронавируса, но и от гриппа.

Хамза Эгамов напомнил, что это сезонное заболевание, которое очень часто распространяется и может привести к непредсказуемым последствиям.

В Подмосковье продолжается голосование на выборах депутатов Госдумы и Московской областной думы. По данным на 12:00 заключительного дня голосования, на участки пришли 32,5% избирателей. По словам главы Мособлизбиркома Ильи Березкина, нарушений в ходе выборов не зафиксировали, жалоб на работу избирательных комиссий не поступило. За ходом избирательного процесса следят более 23 тысяч человек, из которых 12 тысяч — это наблюдатели.

Об основных событиях единого дня голосования можно узнать в онлайне «360».