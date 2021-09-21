«Провокация»: Захарова об отказе ОБСЕ послать наблюдателей на выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые европейские организации специально устроили провокацию, когда отказались отправлять на российские выборы своих наблюдателей. Такое заявление дипломат сделала во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Захарова отметила, что в свете недовольной выборами в России Европы отсутствие наблюдателей выглядит странно. Дипломат напомнила, что наша страна могла принять 50 человек от миссии ОБСЕ. Причем, не вместо других наблюдателей, а непосредственно для представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека. Но в ОБСЕ заявили, что такого количества в пандемию и в условиях ограничений слишком мало.

«То есть, заведомо пошли на провокативные действия для того, чтобы потом господин Боррель и его пресс-секретарь, и все остальные могли сказать, что якобы международных наблюдателей в России нет, а те, которые есть, видимо, не такие, как нужно БДИПЧ ОБСЕ», — добавила она.

Владимир Соловьев, в свою очередь, добавил, что вмешательство США в выборы в России было, и по этому поводу МИД уже связался с Вашингтоном и предоставил туда все данные. Он отметил, что все компании должны соблюдать законы России на территории нашей страны, в том числе и закон об иноагентах. Ранее Захарова отмечала, что этот закон не может быть отменен.