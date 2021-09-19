Процедура прозрачная и легитимная. Министр спорта Подмосковья оценил ход выборов

Процедура трехдневных выборов облегчила избирателям возможность высказать свою позицию. Особенно это касается работников производств беспрерывного цикла. Уйти с работы на избирательный участок многие не могли, но теперь такая возможность появилась у всех. Таким мнением с «360» поделился министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что трехдневное голосование привело к повышению явки на избирательных участках.

«Мы ожидаем, что сегодня, в третий день, еще будет процентов 10−15 и [итоговый] процент явки будет достаточно большой — 40−45%», — заявил Роман Терюшков.

Министр заявил, что выборы в Московской области организованы на самом высоком уровне. Он пояснил, что такой вывод сделал после посещения нескольких избирательных участков и Центра наблюдения за выборами в Одинцовском городском округе, созданного при поддержке Общественной палаты Московской области.

Роман Терюшков отметил, что на всех избирательных участках находятся наблюдатели и представители партий, выдвинувших своих кандидатов. Кроме того, за чистотой избирательного процесса в режиме онлайн следят волонтеры в Центре наблюдения.

«Это делает процедуру прозрачной и легитимной. Можно констатировать, что количество жалоб поступивших ничтожно, несмотря на то, что выборы идут уже третий день», — подытожил министр.

Последний день голосования проходит в Московской области. По данным на 10: на региональные избирательные участки пришли 1 753 935 человек. Предварительная явка составила 29,71% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Жители Московской области выбирают новый состав Госдумы и Московской областной думы. В семи городских округах Подмосковья идет голосование за депутатов городских советов.

«360» ведет прямую трансляцию с освещением основных событий последнего дня голосования.