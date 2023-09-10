10 сентября 2023, 10:20
Процедура ДЭГ охватила пять часовых поясов в России
Глава ЦИК РФ Памфилова: голосование в формате ДЭГ проходило в 5 часовых поясах
Дистанционное электронное голосование охватило пять из 11 часовых поясов в России, рассказала на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова. Для всех пяти часовых поясов «сделали раздельную процедуру».
«Сегодня у нас главный день, единый день голосования — день, к которому мы долго готовились. Избирательные участки открылись во всех 86 регионах из 89, где проходят те или иные выборы», — напомнила Памфилова.
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Подсчет голосов на Дальнем Востоке начнется уже в ближайшее время.
По последним данным, в Московской области в режиме дистанционного электронного голосования в выборах приняли участие 365 498 человек. Всего на ДЭГ заявился 445 261 избиратель.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
Единый день голосования
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ДЭГ-2023
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