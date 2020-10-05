Протесты в Киргизии усиливаются: к Дому правительства пришлось стянуть спецназ

После обнародования итогов парламентских выборов в Киргизии разрастается протестное движение. К Дому правительства в Бишкеке пришлось стянуть спецназ.

Первые протесты начались из-за многочисленных нарушений на избирательных участках, о которых сообщали очевидцы. При этом наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности не нашли фактов нарушений правил голосования, такое же мнение высказала комиссия Межпарламентской ассамблеи государств СНГ, передает РИА «Новости».

Однако это не остановило протестующих: сотни человек собрались на площади перед Домом правительства в Бишкеке.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября, за места боролись 16 партий, сообщает газета «Известия». Им нужно было преодолеть барьер в 7%. Пока лидируют четыре партии: «Биримдик» («Единство») с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан») с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») с 7,11%. Окончательные итоги парламентских выборов будут опубликованы не позднее чем через 20 дней после голосования.