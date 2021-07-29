Более 45 тысяч предложений для программы «Подмосковье — территория перемен» поступило от жителей региона. Многие обращения касаются проблем ЖКХ.

Предложения от жителей Подмосковья поступают в Единый центр сбора наказов, который с 12 июля работает на базе регионального отделения партии «Единая Россия». Каждое четвертое предложение в программу связано с развитием ЖКХ.

«Многие проблемы граждан касаются сферы коммунального сектора — этому посвящено более 11 тысяч наказов. Чаще всего жалобы связаны с неудовлетворительным содержанием домов, работой управляющих компаний, до сих пор у людей возникают вопросы с оплатой услуг ЖКХ, многие обращаются с просьбами отремонтировать места общего пользования, коммуникации жилого дома, лифты, фасады и инженерные сети», — рассказала региональный председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда» Елена Андреева.

Задача «Единой России» — отразить в программе разные формы поддержки и решения бытовых проблем. Нужно предусмотреть возможность улучшения жилищных условий, реализацию переселения из аварийного жилья, обеспечить защиту прав обманутых дольщиков и прозрачность начисления платежей, указала Андреева. Она также предложила прописать в партийной программе социальную газификацию.

«По теме газификации поступает много предложений от Раменского, Дмитровского, Сергиево-Посадского, Рузского городских округов, а также от Домодедова, Истры и Одинцова», — рассказала она.

Самые важные предложения войдут в стратегию развития региона. Принять участие в ее формировании может каждый житель Московской области. По состоянию на 28 июля в Единый центр сбора наказов поступило более 45,5 тысячи обращений. Центр будет работать до середины августа.