Выборы 10 сентября 2023, 12:23 Проголосовали более 99% избирателей, находящихся в СИЗО в Подмосковье ЦИК: уже проголосовали 99,3% заявившихся избирателей в СИЗО РИА «Новости»

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В Московской области проходит эксперимент по голосованию в СИЗО. Свой голос уже по итогам 8 сентября отдали 99,3% избирателей среди заключенных. Об этом рассказала член ЦИК Эльмира Хаймурзина.

«Почему высокая явка? Люди, которые подают там заявление, как правило, всегда принимают участие в голосовании», — пояснила она.

Голосование избирателей в местах содержания под стражей осущеставляется в установленном ЦИК порядке. Соответствующие изменения в мае внесли в федеральный закон № 67. Порядок голосования определила рабочая группа. Подразумевалось, что выборы в местах принудительного содержания могут проводить и досрочно. Закон позволял возлагать полномочия на уже действующую УИК.

В Московской области под эксперимент попали 12 следственных изоляторов, всего избирателей было 1822. Списки сформировали по их заявкам.

В Москве все, кто заявился в СИЗО, проголосовали 9 сентября.

«Нашей задачей максимум было создать техническое обеспечение, чтобы люди, которые находятся под стражей, под домашним арестом и так далее, имели возможность голосовать на выборах любого уровня», — подчеркнула Хаймурзина.

В рамках эксперимента к голосованию допустили тех, в отношении кого еще не вступило в силу судебное решение.