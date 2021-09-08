Продажи водки в России в этом году сократились на 4%

Продажа водки в России за первое полугодие 2021 года составила 344 миллиона литров, что на 4% ниже, чем за аналогичный период 2020-го и на 3% меньше, чем в январе–июне 2019-го. Потребителям старшего возраста она становится малодоступна из-за роста акцизов. Молодежь выбирает другие виды спиртного.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные обзора «Российская водка: надежда на заграницу» рейтингового агентства НРА. В исследовательской компании GfK сообщили, что доля приобретателей водки снижается с 2016 года. В минувшем году продажи этого вида спиртного поддержала пандемия. Сказались нерабочие дни и повышенный спрос на дезинфицирующие товары.

Помимо падения продаж уменьшается и производство водки. В первой половине 2021 года оно снизилось на 2% до 335 миллионов литров по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Вероятно, на падение продаж повлияла политика государственного регулирования. В частности, повышение акцизных ставок, ограничение рекламы и торговли. Акциз ежегодно индексируется на 4% и занимает в цене водки больше трети. При этом водка дорожает медленнее, чем другой алкоголь. В прошлом году рост ее стоимости составил 1,8%, примерно на 10 рублей. Увеличение цен на остальное спиртное составило 2,8%.

В конце августа в поселке Вольгинский Владимирской области полицейские вместе с сотрудниками межрегионального управления Росалкогольрегулирования нашли подпольное производство водки.