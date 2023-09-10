Выборы 10 сентября 2023, 15:25 Проблему появления фейковых новостей и видео о выборах подняли в СПЧ Член СПЧ Брод указал на появление фейковых новостей и видео о выборах в России РИА «Новости»

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На фоне вбросов фейковых новостей о выборах в России следовало бы сделать регулярным обсуждение возможного появления таких публикаций, которые не отвечают действительности. Об этом заявил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член СПЧ Александр Брод.

«Контролеры — санитары наших выборов», — подчеркнул он.

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Говоря о появлении фейков, Брод напомнил, как в разные в годы в Сети появлялись ролики, которые были сняты в США или на Украине. Авторы таких вбросов выдавали их за существующие проблемы сегодняшнего дня. При этом ничего общего с действительностью эти материалы не имели.

«Важную роль сыграли и международные эксперты», — добавил Брод.

Отдельное внимание специалист обратил на настроение россиян на продолжающихся выборах.

«Избиратели проходят на выборы в национальных костюмах. Были и пожилые избиратели, [возрастом] по 100 лет. В Екатеринбурге [одному из наблюдателей] 96 лет. Он участвует в наблюдении не первый год», — заключил он.