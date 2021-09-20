Принявшая участие в электронном голосовании москвичка выиграла автомобиль

Репетитор по русскому языку и литературе Ирина, которая проживает в Москве, приняла участие в электронном голосовании и выиграла автомобиль.

«Я находилась в Подмосковье, у себя на даче. Сидела, совершенно спокойно работала за ноутбуком. Закрыла ноутбук, пошла на улицу выпить кофе. В этот момент мне приходит смс-ка на тему того, что «ваш уникальный код что-то выиграл», — привела слова Ирины «Фонтанка».

Женщина уточнила, что пока не знает, обладателем какого именно автомобиля она стала.

«Я пока не понимаю, это будет налоговое обложение 13% или 35 — выясним чуть позже, но в любом случае это интересный квест, который придется быстренько решать», — добавила Ирина.

В Москве среди участников электронного голосования разыграют денежные сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей, 21 однокомнатную квартиру, а также 100 автомобилей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в рамках розыгрыша «Миллион призов». Этот выигрыш направят в благотворительный фонд, рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.